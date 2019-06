Pourquoi Hongkong est (encore) dans la rue

Le 9 juin 2019, à Hongkong, un million de personnes, selon les organisateurs de la mobilisation, défilaient dans les rues du territoire qui compte… sept millions d’habitants. Un record depuis la rétrocession du territoire à la Chine, en 1997. En cause, un projet de loi qui permettrait à Hongkong d’extrader plus facilement des personnes présentes sur son territoire, notamment… vers Pékin. Mais ce n’est pas la première fois que de telles marées humaines envahissent le centre-ville de l’ancienne colonie britannique. En 2003, en 2012 et lors de la « révolution des parapluies » en 2014 notamment, des scènes similaires s’étaient déjà produites. Alors pour quelles raisons les Hongkongais sont-ils une nouvelle fois dans la rue ? Explications en vidéo :