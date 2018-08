Au fou ! Le délégué à la Sécurité routière affirme qu’une route dégradée est une solution contre les accidents

Le délégué à la Sécurité routière Emmanuel Barbe marche sur la tête. Et sans casque qui plus est. Selon lui, les routes non entretenues ne sont pas une mise en danger de ses usagers victimes d’une mission de service public non faite. En revanche, explique-t-il, c’est une aubaine pour éviter les accidents. Voici les propos de l’intéressé au micro de BFM TV :

“C’est un problème relatif en matière de sécurité routière. Le paradoxe, c’est que les routes les plus belles routes de France sont 3,5 fois plus mortelles que les autres. Parce que comme elles sont belles, on y roule plus vite. Le vrai facteur de dangerosité en sécurité routière c’est la vitesse. Quand les routes sont en mauvais état les gens roulent doucement”.

Emmanuel Barbe vient d’entrer dans l’histoire. On rappellera qu’un rapport commandé par le gouvernement sur l’état des routes françaises estime que si la gestion des chaussées ne change pas, 60 % du réseau français sera dégradé d’ici 2037. Actuellement, 17 % du réseau est dégradé et un tiers des ponts nécessite des réparations, 7 % d’entre eux risquant de s’effondrer. Pour Monsieur Barbe, c’est une perspective réjouissante qui fera baisser la mortalité routière.

Source : Caradisiac