Convertie, il y a quelques années, du judaïsme au catholicisme romain, Véronique Lévy publie son troisième livre : Jésus-Christ ou les robots. Carnet de l’âme et chronique de l’actualité, ce journal secoue notre torpeur et constitue un témoignage roboratif et mystique à charge contre la modernité, au service de l’Église et de la bonne nouvelle du salut annoncée par le Christ :

Source : “Terres de mission”, TV Libertés