École : les CP et CE1 sont à la peine

C’était l’une des nouveautés de cette rentrée 2018. Les élèves de plusieurs niveaux sont désormais évalués une, voire deux fois par an. Les résultats des CP et des CE1 ont été dévoilés par le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, lundi 15 octobre :

« Selon les premiers résultats, 23 % des élèves en début de CP ont des difficultés à reconnaître les lettres et le son qu’elles produisent. Et 30 % des élèves de CE1 lisent moins de 30 mots par minute, alors que l’objectif national est de 50 mots. 49 % des élèves de CE1 ont des difficultés en calcul mental et 47 % ont des soucis pour résoudre des problèmes. »