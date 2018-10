Le (faux) procès d’un citoyen qui ne paie pas ses impôts

L’homme qui s’avance vers la barre du « tribunal » est milliardaire et libertarien, admirateur de Tolstoï. Il a décidé de rompre les amarres avec l’Etat. Sommes-nous voués à demeurer à tout jamais des êtres sociaux ? Un (faux) procès organisé dans le cadre du Monde festival samedi 6 octobre à l’Opéra Bastille. Pour trancher, côté tribunal : Jean-Yves Monfort, ancien président de la chambre de la presse au tribunal de Paris, François Sureau, avocat aux Conseils et écrivain, et Soraya Amrani-Mekki, professeur, membre du Conseil supérieur de la magistrature. Avec la greffière Pascale Robert-Diard, journaliste au Monde. Côté plaidoirie : Laure Heinich et Kami Haeri, avocats à la Cour, anciens secrétaires de la Conférence, respectivement procureur de la République et représentant le prévenu, et Pierre-Yves Gautier, ancien avocat à la Cour, professeur et représentant la partie civile :