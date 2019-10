Effondrement ? « La France va droit au chaos » (Laurent Obertone)

Il fallait une suite à son roman Guérilla : le jour où tout s’embrasa, vendu à plus de 100 000 exemplaires. Le journaliste Laurent Obertone revient avec un deuxième volume, tout aussi anxiogène : Guérilla, le temps des Barbares. Alors, réaliste ou caricatural ? Entretien.

En 72h, à la suite d’une descente de Police dans un quartier sensible, l’Etat français s’est écroulé, et la civilisation avec. Le pays est livré à l’anarchie. Ce scénario apocalyptique est celui des romans Guérilla de Laurent Obertone. Basé sur des études des services de renseignements et la réalité des guerres civiles en ex-Yougoslavie, selon Laurent Obertone, ce roman se fonde sur une situation actuelle qu’il juge « extrêmement tendue». « Nous sommes au bord du chaos » dit-il, avant d’ajouter: « Ce que j’essaie de décrire, c’est l’étape d’après… que ferait-on, nous, face à cet effondrement ? »

Source : Sputnik France