[#SudRadio Le face-à-face @andrebercoff & @MarionMarechal] Le témoignage inouï d'Étienne, CRS 🗣️ "Il y a les bonnes et les mauvaises manif. Les #BlackBloc, on nous donne l'ordre d'encaisser et de ne pas bouger. Alors que @LaManifPourTous, il fallait y aller à bloc." pic.twitter.com/hghJT3hFgz

