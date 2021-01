Drieu la Rochelle, un écrivain maudit ? (Thierry Bouclier)

Avocat et docteur en droit, Thierry Bouclier est l’inlassable défenseur de Pierre Drieu la Rochelle dont Malraux disait qu’il était “un magnifique écrivain”. Habité par le spectre de la décadence, conscient de la nécessaire unité des patries européennes, Drieu est un personnage complexe qui ne peut pas être réduit au rang d’écrivain maudit et sulfureux. Au fil des années ayant suivi son suicide le 15 mars 1945, la figure d’un Drieu dandy, élégant, errant sur les quais de la Seine, a donné naissance à un véritable mythe. Un mythe scrupuleusement entretenu par Thierry Bouclier et les Editions Pardès :

Source : TV Libertés