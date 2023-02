Nantes : Une balle de Kalachnikov traverse la chambre des enfants de Virginie alors qu’ils jouaient dedans… (VIDÉO)

Sur place, une 15ne de douilles correspondant à des munition de AK47 (Kalachnikov) ont été retrouvées au sol, ainsi que 5 douilles de calibre 9 millimètres. L'une des balles a atteint l'appartement situé au dessus du hall, où Virginie et son mari habitent avec leurs 4 enfants.

Virginie était alors en train de regarder Les Choristes sur France 2, dans un canapé du salon, tandis que son mari était dans la cuisine. Trois de leurs enfants (âgés de 18mois, 8ans et 9ans) jouaient dans leur chambre et dans le couloir qui y mène. Ils ont entendu un grand BOUM.

Puis les enfants se sont mis à crier. Une balle, probablement de Kalachnikov, a traversé la fenêtre de la chambre et a ricoché un peu partout dans l'appartement. Si un des enfants avait été debout prêt de la fenêtre, il aurait probablement pris la balle en pleine tête. pic.twitter.com/RSohR1c9yC

Virginie et son mari sont alors partis récupérer leurs enfants en rampant, pour les ramener dans le salon. Ils ont aperçu des hommes cagoulés dehors. Depuis, ils ont condamné la porte de la chambre et dorment tous les 6 dans le salon, ou plutôt tentent de trouver le sommeil.

Virginie ne veut d'ailleurs plus que ses enfants s'approchent de fenêtres. Sa fille de 8 ans est la plus traumatisée par les évènements. La famille est désormais suivie par un psychologue, qui doit notamment permettre aux enfants de parler et comprendre ce qui s'est passé.

