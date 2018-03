Géopôles avec André Bercoff / Donald Trump : un an après, le premier bilan

Elu en novembre 2016 Président des Etats-Unis, à la surprise générale, Donald Trump a été investi en janvier 2017, il y a juste un an. Critiqué et moqué de toute part, les media, les observateurs et politologues spécialistes des Etats-Unis ne lui donnaient pas plus que trois mois au pouvoir. Incapable, fou, instable, illuminé et impliqué dans des scandales graves, voire d’intelligence avec une puissance étrangère, il devait être destitué. Dans le cas contraire, l’anarchie et les révoltes règneront aux Etats-Unis. Un an après, voici l’heure d’un premier bilan : Donald Trump est toujours là, il est à 42 % d’opinion favorable malgré les attaques incessantes et violentes dont il fait l’objet de la part des grands média américains. La situation économique est très satisfaisante avec un chômage presque inexistant. Quant à la puissance américaine dans le monde, elle ne se dément pas. Mais tout cela n’empêche pas une guerre ouverte que lui ont déclarée ses adversaires. Peut-on parler de démocratie à géométrie variable ?

Source : TV Libertés