Quand le site extrémiste Madmoizelle promeut l’avortement avec un “tuto mode pour avorter”

En 2016, le Gorafi avait publié un article humoristique sur « les plus belles robes à porter pour votre avortement », avec le webzine Madmoizelle.com, c’est du sérieux depuis le 5 mars 2018. Dans leur Tuto mode de la semaine, on vous donne désormais toutes les astuces pour « s’habiller pour aller avorter », à grand renfort de liens sponsorisés. Sa réalisatrice, Mymy, a été inspirée par le témoignage d’une femme ayant avorté un jour chez elle en mangeant une pizza devant sa télévision… La réalisation est volontairement décomplexée et déculpabilisante pour nier la réalité biologique, psychologique et spirituelle de l’acte. Avec Madmoizelle, l’avortement devient un simple acte médical, aussi banal que le retrait d’un kyste indésirable. Pour comprendre comment une telle approche est devenue possible, et savoir quelle est la mentalité sous-jacente à cette vision irréelle, j’ai épluché les commentaires de la communauté…