Énorme coup de gueule de Nadine Morano (LR) contre Christophe Castaner et les manifestations pro-Adama Traoré (VIDÉO)

« Je pense à tous ceux qui ont pris un PV parce qu’ils ont oublié leurs attestations pour sortir, à ceux qui ont dépassé de quelques kilomètres la distance autorisée et ont pris un PV, je pense à ce ministre de l’Intérieur qui tolère une manifestation interdite. Cette manifestation qui rassemble tous ces gens-là à la place de la République, je trouve ça profondément choquant, scandaleux, inadmissible, et j’espère que, demain, le président Emmanuel Macron en tirera les conséquences, parce que le rôle du ministre de l’Intérieur, le devoir que lui impose sa fonction, c’est d’être du côté des forces de l’ordre, des 150.000 policiers nationaux, des 100.000 gendarmes, des 25.000 policiers municipaux qui se battent pour assurer notre sécurité plutôt que d’être du côté des délinquants. Il n’y a pas de dimension raciale dans l’affaire Adama Traoré, il y a une instrumentalisation de la mort de George Floyd aux États-Unis, ce n’est pas les noirs contre les blancs en France, ce n’est pas les noirs contre les blancs dans l’affaire Traoré. La famille Traoré est une famille composée de beaucoup de délinquants, face à des gens honnêtes, face à une arrestation qui a été menée par des gendarmes, face à une enquête dont la famille Traoré est partie civile, et donc, a le devoir, d’ailleurs, de ne pas s’exprimer publiquement. S’elle a quelque chose à dire, qu’elle passe par ses avocats. Mais faire pression sur la justice, mettre le désordre en France sous prétexte d’instrumentalisation du racisme, c’est une honte ! Moi, je vous le dis, je suis du côté de la police, je soutiens la police et j’en ai marre de voir nos forces de sécurité, qui sont sur le terrain dans les quartiers, agressées tous les jours. (…) Y’en a marre, y a plus de sécurité en France ! Que Macron prenne la parole pour démettre Castaner vu son incompétence permanente ! »

Source : CNEWS