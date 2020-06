Le témoignage fort d’un policier chez André Bercoff : « La France est une favela à ciel ouvert ! » (AUDIO)

Étienne, CRS de Bordeaux, au micro d’André Bercoff sur Sud Radio. Il témoigne de l’explosion de l’insécurité et de l’évolution de la délinquance en France, et explique à quel point la police française est exposée au danger aujourd’hui.

« Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner n’a pas employé le terme “tolérance zéro” comme je l’espérais. »

« La police française est l’une des plus gentilles au monde. Allez en Espagne, en Russie, en Turquie, aux États-Unis, en Angleterre. Les pays du Maghreb, je n’en parle même pas. »

« Les touristes étrangers en France, je les ramasse à la petite cuillère. Allez dans le 8e arrondissement, et vous allez voir des files de touristes étrangers qui attendent pour déposer plainte. »

« En France, on récupère toute la délinquance étrangère. Quand vous discutez avec des touristes étangers, ils vous disent que la France est un pays horriblement dangereux. (…) La France est une favela à ciel ouvert ! »

« Le quartier de la Reynerie à Toulouse, c’est ce que j’ai vu de pire en France, c’est excessivement dangereux. »

« Au sujet de la délinquance juvénile : Ça fait 30 ans que je suis policier. Depuis 5-6 ans, les gens que j’interpelle sont des tueurs. Ce n’est plus comme avant, il y avait des vols, des trucs pareils. Maintenant, on a affaire à des gens qui tuent, qui violent, qui tabassent, et c’est de la délinquance étrangère ! »

« On ne se rend pas compte de la violence qui existe dans la société. Monsieur Castaner, toutes les bonnes âmes et compagnie devront venir patrouiller avec nous. Ils auront peur ! »