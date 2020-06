Marion Maréchal persiste et signe après ses propos sur les affaires George Floyd et Adama Traoré (VIDÉO)

Interview de Marion Maréchal-Le Pen, directrice de l’ISSEP et ex-députée du Rassemblement national (RN), par David Pujadas dans “24H Pujadas” (LCI) en date du jeudi 11 juin 2020.

Sujets abordés :

– Le geste polémique du genou à terre

– George Floyd, Adama Traoré

– Les manifestations contre le racisme et les violences policières

– Les discriminations raciales : Blancs, noirs, issus de l’immigration, etc.

– Les propos polémiques de Marion Maréchal

– Les reproches de Marine Le Pen

– Le déboulonnage des statues liées au racisme, à l’esclavage et à la colonisation

– Régionales 2021

– Présidentielle 2022

– Personnalités politiques et artistes évoqués : Jean-Luc Mélenchon, Christiane Taubira, Camélia Jordana, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, la Garde des Sceaux Nicole Belloubet, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Omar Sy, ainsi que le leader de la LDNA et bien d’autres.