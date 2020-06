Une militante de Génération identitaire accuse Jean-Luc Mélenchon de mensonge pour la discréditer (VIDÉO)

Jean-Luc Mélenchon n’est pas à une fausse accusation près. Samedi 13 juin, en marge de la manifestation contre le racisme organisée par les proches d’Adama Traoré, des militants de Génération identitaire avaient déployé une banderole « White Lives Matter » au sommet d’un bâtiment surplombant la place de la République, à Paris. Ils avaient également brandi des fumigènes sous les huées de la foule. Un geste que le patron des Insoumis a (volontairement ou pas) mal interprété, puisque deux jours plus tard, sur son compte Twitter, il a accusé les identitaires d’avoir effectué « des saluts nazis sur les toits de Paris ». Thaïs d’Escufon, l’une des militantes présentes, et Génération identitaire, ont annoncé qu’ils allaient porter plainte pour « diffamation ».



Un mensonge, preuve à l’appui

« C’est une énorme fake-news, honteuse et mensongère qui a été démontée de nombreuses fois. », fait valoir Thaïs d’Escufon dans une vidéo publiée sur Twitter. La militante dit être « la personne particulièrement visée par ces accusations », car on la voit sur de nombreuses photos, bras en l’air et fumigène à la main. Pour confondre Jean-Luc Mélenchon, elle montre d’ailleurs l’envers du décor, en publiant une vidéo prise sur le toit, où on la voit clairement brandir un fumigène et non faire un salut nazi.

Pour Thaïs d’Escufon, « la gauche sait qu’elle a perdu sur le plan idéologique et politique, alors elle ne recule devant rien et elle n’hésite pas à utiliser le mensonge pour discréditer le combat » de Génération identitaire. Mais « cela ne fonctionne pas », assure la militante, qui « ne compte pas se laisser faire ». Elle va donc « porter plainte pour diffamation à l’encontre de Jean-Luc Mélenchon et Génération identitaire fera de même ».