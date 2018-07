Un évêque catholique dénonce : « Derrière les migrants, il y a un plan pour modifier l’Europe. »

C’est l’avis de l’évêque auxiliaire Athanasius Schneider. Un plan qui aurait même été “préparé depuis longtemps”. Il a déclaré que la migration massive d’Afrique et d’Asie vers l’Europe ces dernières années fait partie d’un plan visant à changer l’identité chrétienne de l’Europe.

Mgr Athanasius Schneider, 57 ans, a déclaré la semaine dernière à un journaliste de “Il Giornale” à Milan que “le phénomène appelé “immigration” représente un plan orchestré et préparé depuis longtemps par les puissances internationales pour changer radicalement l’identité chrétienne et nationale des peuples européens.”

Selon l’évêque Schneider, les agents mondialistes sont déterminés à éradiquer le christianisme en Europe et en Occident. L’une de leurs principales tactiques consiste à inonder les pays européens de migrants afin de diluer la base chrétienne et de changer radicalement la culture et l’identité nationale.

“Ces puissances utilisent l’énorme potentiel moral de l’Eglise et ses structures pour atteindre plus efficacement leur but antichrétien et anti-européen”, a-t-il déclaré.

“A cette fin, ils abusent du vrai concept de l’humanisme et même du commandement chrétien de la charité. ”

Interrogé à propos du nouveau ministre de l’Intérieur euro-sceptique, Matteo Salvini, l’évêque a déclaré qu’il ne connaissait pas bien la situation politique de l’Italie, mais qu’il saluait toute tentative d’un gouvernement européen mettant l’accent sur sa souveraineté et sur l’identité historique, culturelle et chrétienne, “contre” une sorte de nouvelle Union soviétique liée à une idéologie clairement maçonnique”: l’Union européenne.

