Contre les fusillades, Trump veut avant tout “ouvrir plus d’hôpitaux psychiatriques” (VIDÉO)

Le 15 août, Donald Trump a expliqué face à la presse, qu’ouvrir plus d’hôpitaux psychiatriques serait une solution contre les fusillades. Dommage qu’il ne regarde pas non plus du côté des opiacées :