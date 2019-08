Nicole Belloubet protège-t-elle de gros réseaux de pédophiles ? (Pierre Cassen)

Pierre Cassen revient sur l’affaire du prédateur sexuel américain Epstein, retrouvé curieusement suicidé en prison. Il rappelle l’importance du réseau pédophile qui était le sien, et sa proximité avec Bill Clinton. Il s’étonne de la polémique entre Marlène Schiappa, qui a demandé l’ouverture d’une enquête, vu que des noms de Français figuraient sur les adresses du milliardaire américain, et Nicole Belloubet, qui, au nom d’une prétendue indépendance de la justice, paraît s’opposer à la démarche de la secrétaire d’Etat. Il s’interroge donc : en France, n’y a-t-il que les curés pédophiles qui sont jugés et punis ? Rappelant l’épisode Luc Ferry, qui avait révélé qu’un ministre français avait organisé une orgie pédophile, il s’interroge : Nicole Belloubet ne protège-t-elle pas de gros réseaux de prédateurs sexuels ?