Pour le bien du peuple, il faut lui interdire de voter ! (Pierre Cassen)

Pierre Cassen commente la situation italienne, où Matteo Salvini, classé à l’extrême droite, propose au peuple de voter, et de lui donner les moyens de mener sa politique identitaire et souverainiste. Curieusement, ce sont les progressistes qui s’opposent à ce vote. De même, en Grande-Bretagne, Boris Johnson, classé populiste, veut-il faire appliquer le vote de son peuple, qui, il y a deux ans, à choisi de sortir de l’Union européenne. Et là encore, curieusement, c’est le travailliste Socialiste Corbyn qui propose de passer outre le Brexit, et de retourner aux urnes. De là à penser que les candidats classés à l’extrême droite sont pour le vote du peuple, et que les prétendus progressistes y sont hostiles, il n’y a qu’un pas…