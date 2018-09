“Fear” : Le fils de Trump accusé d’antisémitisme après sa sortie sur Bob Woodward

Invité sur le plateau de Fox News pour commenter l’actualité, Eric Trump n’a pas pu esquiver la question sur le livre explosif de Bob Woodward, Fear: Trump in the White House qui relate le chaos dans l’administration Trump. Lorsqu’il est interrogé sur le sujet, le fils de Donald Trump dérape et évoque les “shekels” que rapportent les ventes de ce livre. Une expression qui a scandalisé certains aux États-Unis, où le terme est utilisé par les nationalistes :