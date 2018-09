La vlogueuse Tatiana Ventôse : “Oui, j’ai été agressé par des Arabes”

Bon je viens de me faire agresser dans le métro. Comme tant d'autres gens dans cette ville qui commence à ressembler de plus en plus à une ville du Tiers-Monde. Bon vendredi.

P.S. @gerardcollomb des moyens pour la police ce serait cool. pic.twitter.com/EdZJnGa0Ap

— Tatiana Ventôse (@TatianaVentose) 14 septembre 2018