De l’argent versé gratuitement ! (Charles Gave)

Et si l’argent était gratuit ? Non, vous ne rêvez pas ! C’est déjà noël en septembre… Pour relancer l’économie des économistes suggèrent aux banques centrales de financer directement l’économie sans passer par les circuits économiques traditionnels pour relancer la demande. Il s’agirait en clair de donner de l’argent aux ménages et aux entreprises pour les inciter à consommer et investir. L’hélicoptère monétaire, le concept n’est pas nouveau mais il continue de gagner du terrain :