79% des Français sont opposés au retrait des sapins de Noël sur les places en centre-ville et deux Français sur trois désapprouvent l’idée que le Tour de France serait machiste et polluant

Après la vague verte des municipales, les Français sont-ils devenus plus écolos ? Pas forcément. Selon un sondage réalisé auprès de 2 000 citoyens sur des thèmes d’actualité lancés par des élus EELV, 79% des Français sont opposés au retrait des sapins de Noël sur les places en centre-ville et deux Français sur trois désapprouvent l’idée que le Tour de France serait machiste et polluant. L’ancien président Nicolas Sarkozy tacle même les écologistes d’avoir une approche trop régressive :