Nicolas Sarkozy a fait perdre 26 milliards d’euros en or à la France (François Asselineau)

Entre 2004 et 2009, Nicolas Sarkozy a fait vendre 589 tonnes d’or des réserves françaises, alors que les taux étaient au plus bas. Maintenant que l’once d’or vient d’atteindre son record historique de 2000 dollars, on mesure avec peine la perte abyssale causée par cette opération :