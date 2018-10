Sébastien Chenu (Rassemblement National) : « On attend d’un président qu’il protège les siens. Il y a deux types de leaders internationaux : ceux qui protègent leurs peuples, leurs économies, et leur identité comme Netanyahu, Trump et Poutine, et ceux qui ouvrent à tous les vents comme Trudeau, Merkel, ou Macron. »

Source : i24 News, lundi 15 octobre 2018