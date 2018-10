Le Frexit pour s’en sortir : entretien avec Florian Philippot

Souveraineté, démocratie, immigration, chômage… Pour Florian Philippot, président des Patriotes et ancien numéro 2 du Front National, les choses sont claires : redresser la France ne peut se faire qu’en sortant de l’Union Européenne. Une position non négociable qui justifie, selon lui, la rupture avec le Front National après la présidentielle. Avec son livre Frexit, UE : En sortir pour s’en sortir, il dresse un programme clair et didactique pour expliquer comment la France peut, selon lui, reprendre son destin en main et en finir avec le diktat de Bruxelles, sous le joug allemand :