Charline Avenel, la rectrice de l’académie des Yvelines, s’apprêtait à sévir contre le professeur Samuel Paty… (VIDÉO)

⚠️Ecoutez bien jusqu'au bout cet imam du Conseil des Imams de France: 1. Il traite plusieurs fois de voyous l'enseignant décapité 2. Surtout on apprend que l'Inspection académique🇫🇷(l'éducation nationale) était du coté des Islamistes et "qu'ils allaient sévir" contre #SamuelPaty pic.twitter.com/rHgEaew1cV

Quoi? On apprend dans @LePoint que l’académie, non seulement n’a rien fait pour protéger #SamuelPaty, mais en plus s’apprêtait à le sanctionner? #ConflansSainteHonorine pic.twitter.com/fh0Sj4GR7J

— Zineb El Rhazoui (@ZinebElRhazoui) October 17, 2020