🎥"Le lien entre #terrorisme et #immigration est évident. Sur les 8000 personnes signalées comme radicalisées, plus de la moitié sont étrangers, 811 sont même clandestins, qu’attend on pour les mettre DEHORS? Les Français veulent des actes, plus des mots!" #Conflans @CNEWS ⤵️ pic.twitter.com/wdRrAEf4uM

— Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) October 17, 2020