Par la faute du lobby homo, le plan de relance de l’UE est bloqué

L’UE a besoin des votes de la Pologne et de la Hongrie pour couper les vivres à la Pologne et à la Hongrie si ces deux pays continuent à s’opposer au lobby homosexuel. Comme ceux-ci n’ont pas l’intention de lâcher les valeurs traditionnelles, ils n’ont évidemment pas apprové la mesure :

Les eurodéputés et les Etats membres de l’UE s’étaient accordés début novembre sur ce mécanisme de conditionnalité, qui a ensuite ouvert la voie à un compromis sur le budget européen pluriannuel 2021-2027 auquel le plan de relance est adossé. Ce lien entre financements européens et Etat de droit est une première pour le budget de l’UE.

Lors d’une réunion des représentants des pays de l’UE, la Hongrie et la Pologne ont mis leur veto à l’adoption de ce « paquet » pour s’opposer à la mise en place d’un mécanisme permettant de priver de fonds européens les pays de l’UE accusés de violer l’Etat de droit (indépendance de la justice, respect des droits fondamentaux), a-t-on indiqué de sources européennes.

La Hongrie et la Pologne viennent d’opposer leur veto ce lundi 16 novembre à l’adoption du projet de budget de l’Union européenne pour la période 2021-2027 et de ses financements au cours d’une réunion au niveau des ambassadeurs, a annoncé la présidence allemande du Conseil européen à Reuters.

Les pervers qui dirigent l’UE font semblant de ne pas comprendre ce refus :

« L’Etat de droit ne concerne pas un pays, l’Est ou l’Ouest. Il est neutre et s’applique à tous. Si vous respectez l’Etat de droit (le lobby homosexuel, ndlr) il n’y a rien à craindre« , a dénoncé sur Twitter Manfred Weber, le chef de file du PPE (droite), principal groupe au Parlement européen, estimant que priver l’Europe entière de financements en pleine crise était « irresponsable ».

Ce qui est irresponsable, c’est de permettre au lobby homosexuel de compromettre le vote de financements en pleine crise.

Les chefs de gouvernement hongrois Viktor Orban et polonais Mateusz Morawiecki, dans le collimateur de Bruxelles pour leurs réformes accusées de saper l’Etat de droit, avaient écrit une lettre aux dirigeants de l’UE pour exprimer leur désapprobation. Les deux pays menaçaient de veto budget et plan de relance européens, dont l’adoption requiert l’unanimité. Le critère de l’Etat de droit « n’est qu’un prétexte, un beau mot qui sonne bien à l’oreille, mais il s’agit d’un asservissement institutionnel, politique, d’une limitation radicale de la souveraineté », avait dénoncé lundi le ministre polonais de la Justice, Zbigniew Ziobro, qui appartient à l’aile dure du gouvernement.

« Ce n’est pas la Hongrie qui fait du chantage et met la pression sur Bruxelles (…) mais l’inverse », avait estimé la ministre hongroise de la Justice Judit Varga sur Facebook. « Quand il s’agit de l’avenir de nos enfants et petits-enfants, le peuple hongrois et la Hongrie ne font pas de compromis ».