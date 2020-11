Système monétaire : les banksters en prison ! (Pierre-Henri Leroy)

Il y a dix ans, la crise des subprimes a donné lieu à une création monétaire sans précédent, en grande partie détournée par des intérêts privés. Depuis, les banquiers bénéficiaires ont conservé leurs immenses privilèges et poursuivent leurs activités spéculatives en augmentant l’endettement non productif. Conséquences de cela : vassalisation des États, gâchis écologique et chômage de masse. Pourquoi les banques ne s’intéressent plus aux particuliers au profit exclusif des grands groupes ? Pourquoi ces grands groupes sont dispensés de payer les impôts ? Face à ce système financier dévoyé par la mégalomanie, la cupidité et l’irresponsabilité des grands banquiers, Pierre-Henri Leroy, l’auteur de “La conjuration bancaire”, propose le retour à une vraie séparation des fonctions bancaires, système en vigueur sous les 30 glorieuses :

Source : TV Libertés