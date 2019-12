“Si l’OTAN est en mort cérébrale, qu’on en sorte !” (Xavier Moreau)

Xavier Moreau est un expert passionné par la Russie et des pays de l’Est. Et il est une voix qui porte ! Pour TVLibertés, il revient sur les enseignements du sommet diplomatique à Paris pour mettre fin à la guerre au Donbass entre Ukrainiens et Russes, une guerre qui dure depuis presque 6 ans et qui a fait plus de 13 000 morts ! Xavier Moreau passe aussi en revue l’actualité russe. Décryptage sans langue de bois. Lecteurs du Monde, passez votre chemin !