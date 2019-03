Geoffroy Lejeune : « En diabolisant Drouet et Nicolle, le gouvernement a créé des stars »

Geoffroy Lejeune (Valeurs Actuelles) dénonce les appels à poursuivre Eric Drouet et Maxime Nicolle : « Ils ne sont pas les causes mais les symptômes du mouvement des Gilets Jaunes. Ils traduisent ce que pensent les manifestants, d’où leur succès. Ils ne sont pas dangereux.(…) Le gouvernement a joué sur leur diabolisation. Ça ne marche pas, au contraire ça leur a donné une popularité incroyable au point de devenir des adversaires politiques et être reçus en Italie. La diabolisation est une défaite de la pensée. »

Source : LCI, 18 mars 2019, 17h44