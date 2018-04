La suppression du statut des cheminots va-t-elle vraiment rendre la SNCF plus compétitive ?

Alors que la France se prépare à connaitre un nouveau week-end de grèves, le statut des cheminots continue de cristalliser les tensions entre le gouvernement et les syndicats. Sa suppression peut-elle vraiment aider la SNCF à affronter l’ouverture du rail à la concurrence ? Les points de vue d’Eric Heyer, directeur du département Analyse et Prévision, et de Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM.

Source : Ecorama du vendredi 6 avril présenté par David Jacquot sur boursorama.com