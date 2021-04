Face à l’effondrement, la désobéissance ? Entretien avec Xavier Lemoine, maire de Montfermeil (VIDÉO)

Faut-il attendre que le pouvoir d’Emmanuel Macron nous rende nos libertés ? Plus d’un an après une gestion de crise sanitaire basée sur la restriction des libertés et la vaccination de masse, les Français n’en peuvent plus. Les entreprises qui mettent la clé sous la porte sont légion, le taux de suicide chez les jeunes explose, les médecins n’en peuvent plus, et pourtant, les méthodes ne changement pas.

Xavier Lemoine, le maire de Montfermeil en Seine-Saint-Denis, plaide pour la fin de cette destruction de la société humaine. Il en appelle au discernement de chacun, qu’il soit citoyen ou élu de la nation. Il revient sur son expérience quotidienne, comme édile d’une ville de banlieue parisienne mais aussi comme directeur du conseil de surveillance de l’hôpital de sa ville, le plus grand de Seine-Saint-Denis. Xavier Lemoine rappelle que trop de pistes ont été laissées de côté, qu’il s’agisse de prévention ou de traitements :

Source : TV Libertés