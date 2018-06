Immigrationnisme : gentiment mais fermement, un Twittos répond à Mgr Malle

Les ports et … les portes du Ciel … pour vous ? https://t.co/PcGcIq3hN1

2/ La France, de son côté, fait semblant d'accueillir. En réalité, on ne fait que multiplier les camps (à Paris et ailleurs) et déplacer les problèmes (36ème évacuation à Paris).https://t.co/5CcPfC7WGf

— 《L'enraciné》 (@L_Enracine) 11 juin 2018