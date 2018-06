La Juppéiste Calmels dégagée de la vice-présidence des Républicains

Lu sur LeFigaro.fr :

C’est la fin de l’histoire. Entre Laurent Wauquiez et sa vice-présidente, la rupture est définitive et publique. Dimanche, le président de LR a mis fin aux fonctions de la numéro 2 du parti, Virginie Calmels, dans un communiqué, et choisi pour la remplacer le président du conseil national, Jean Leonetti.

Après une semaine de vives tensions, les dernières déclarations de Virginie Calmels auront donc été celles de trop. «J’ai cru avec sincérité à sa volonté de rassembler», avait sévèrement dénoncé la vice-présidente de LR dans une interview au Parisien dimanche. Pour la numéro 2 du parti, qui avait pourtant fait campagne avec Laurent Wauquiez pour «le retour de la droite, une droite qui soit vraiment de droite», l’élection du président le 10 décembre dernier ne valait pas pour autant validation de sa ligne politique. «Depuis son élection, il démontre au fur et à mesure qu’il semble être uniquement là pour défendre sa propre ligne. Il estime qu’il doit son élection qu’à sa seule présence. Je ne partage pas cette vision», faisait-elle valoir.