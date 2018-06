Les populistes, les démagogues et le fiscalisme

C’est entendu : rien n’est pire que le populisme. Horrible. L’emploi même de ce mot semble supposer envisageable de donner le pouvoir au peuple. Absurde évidemment. Caractéristique de l’extrême droite. Un terme vague, d’ailleurs. Mais que penser dès lors des démagogues, mais aussi des faux lettrés, de gauche et d’extrême gauche qui jouent impunément de voltigeurs de pointe du fiscalisme.

Zucman professeur à la London School of Economics et chercheur à Berkeley s’il vous plaît passait ainsi en boucle ces jours derniers sur France Info, après avoir développé ses théories dans Le Monde le 28 mai.

Le personnage, aujourd’hui âgé de 31 ans, est apparu dans le débat public en 2013 dans L’Humanité : “Non, assurait-il alors, lutter contre l’évasion fiscale, n’est pas une utopie.”

Il y propose la mise en place d’un cadastre mondial sur les produits financiers et des sanctions durcies contre les paradis fiscaux. “J’ai mené, assène-t-il ingénument, une enquête économique approfondie en prenant en compte les sources de données publiques.” (…) Ma méthode est totalement vérifiable, puisqu’elle consiste à regarder les statistiques internationales et à les rendre cohérentes. Au total, ce déséquilibre est de 5 800 milliards d’euros, soit 8 % du patrimoine financier des ménages.” Et le livre qu’il publie sous le titre “la Richesse cachée des nations” tend à répondre à ces aspirations. “La dissimulation de fortunes par les ultra-riches, considère-t-il, est de 17 milliards d’euros. Cela n’inclut pas l’évasion fiscale des multinationales, qui est sans doute à peu près du même ordre. Au total, ce sont 40 milliards d’euros qui manquent à l’État français.”

Un argument se veut décisif. Il plaît beaucoup à son interlocutrice de L’Huma. Il consiste à dire : “Tout doit être remis à plat, y compris le financement de la protection sociale qui ne repose que sur le travail, le salaire et insuffisamment sur les revenus du capital. On a vraiment tout à y gagner. J’espère que les partenaires sociaux vont jouer un rôle décisif. La majorité de la population est favorable à cette réforme.”

Les économistes marxistes ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît. Le tour de passe résulte d’une négation du fondement originel de la sécurité sociale. Le principe se voulait strictement inverse : le dispositif était supposé assurer les individus, salariés ou indépendants, contre la perte de leurs capacités de gains. C’était l’article 1er de l’ancien code, antérieur au plan Juppé qui s’employa à transférer ce concept assurantiel vers celui de la dépense publique.

Mais qu’importe dira-t-on ? Le journal appelait en bas de page de l’article à une marche pour la justice, et à l’affirmation, marxiste par excellence, formulée en 1869 avec son talent littéraire par Victor Hugo : “c’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches”.

Quelques années après être apparu dans L’Huma, c’est dans les colonnes du quotidien Le Monde qu’en novembre 2017, le même Zucman développe sa doctrine et pontifie en dialoguant avec ceux des lecteurs qui se prêtent à l’exercice d’admiration.

“L’évasion fiscale, écrit-il, – comme le changement climatique – alimente ainsi un vaste transfert intergénérationnel, qui enrichit les plus vieux et appauvrit les plus jeunes”.

Son obsession, qu’il partage avec Piketty porte sur l’inégalité.

L’évasion fiscale, prétend-il démontrer, “est non seulement injuste mais elle augmente aussi les inégalités.”

Et, dès lors, selon lui, “il est essentiel d’imposer des sanctions plus sévères aux institutions financières, aux cabinets de conseil et aux États qui facilitent la délinquance financière”. Cette doctrine suppose à la fois un multifiscalisme et un pouvoir mondial, la question se posant alors : entre les mains de qui ?

Nos chers utopistes, qu’on ne saurait confondre avec des populistes ou des démagogues ne se rendent peut-être pas compte des conséquences de leur démarche, sans pouvoir nous informer quant à ses éventuels effets positifs.

À l’arrivée ceux qu’ils appellent les ultra-riches ne seront pas moins riches et, l’argument même utilisé par Zucman laisse perplexe : Zucman est bien obligé, pourtant de reconnaître que, dans le sens du multifiscalisme te du pouvoir mondial, des avancées considérables dans le sens des contrôles étatiques ont été effectuées depuis les années 1980 et que les fameux paradis fiscaux reculent, coopèrent ou s’adaptent. Et pourtant les ratios de comparaisons de revenus s’aggravent dans le sens.

On est tenté d’en déduire que la seule fonction des discours de ces gens supposés très sérieux sert exclusivement à désarmer toute critique de la pression fiscale délirante qui étouffe en France l’initiative, l’épargne et l’emploi.

> Jean-Gilles Malliarakis anime le blog L’Insolent.