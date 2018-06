Florian Philippot (Les Patriotes) répond à Gilles Le Gendre (La République En Marche) qui refuse de critiquer Médine et ses propos haineux : « Il y avait des gens comme vous, Monsieur, qui disaient “On va pas le stigmatiser ce Tariq Ramadan”. Mais il avait un double-discours et on a été très naïfs. »

Source : CNEWS, lundi 11 juin 2018, 18h22