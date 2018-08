Plus proche que jamais d’une candidature à l’élection du maire de Barcelone, Valls tweete désormais en catalan…

Lu sur Liberation.fr :

Plus l’été avance, plus Manuel Valls renoue avec son identité catalane. L’ancien Premier ministre socialiste qui depuis quatre mois caresse l’idée de se présenter aux élections municipales de mai 2019 à Barcelone entendait mettre à profit la trêve parlementaire pour décider de son avenir. «Je prendrai ma décision en septembre, car il s’agit d’un changement de vie, et pas seulement de vie politique», avait-il déclaré au Monde, conscient qu’il lui faudrait alors renoncer à son siège de député apparenté LREM.

A observer son compte Twitter, sa réflexion avance à grands pas. Pour la première fois vendredi, Manuel Valls a commencé à poster des messages en catalan pour «célébrer la mémoire des victimes des attentats de Barcelone et Cambrils» il y a pile un an, et inviter à «avancer tous ensemble contre le terrorisme islamiste et jihadiste», mais aussi en espagnol pour «remercier le roi de sa présence» aux côtés des victimes.