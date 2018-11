Valérie Boyer sur les tweets anti-Macron de Trump : « L’accueil qu’ont reçu nos alliés de la guerre de 40 est quand même incroyable. Macron les accueille en disant qu’il se méfie d’eux et qu’il veut construire une armée contre eux. La France est de plus en plus isolée. »

Source : CNEWS, mercredi 14 novembre 2018, 19h14