Gilets jaunes : la convergence entre les chefs d’entreprise et les salariés pourrait prolonger le mouvement

Lu sur LeFigaro.fr :

En début d’après-midi, la préfecture de la Haute-Loire estimait à 2500 le nombre de manifestants répartis sur le département. «Ce qu’on voudrait à présent, c’est que ça dure, soufflait Thomas avant de quitter les lieux. On espère que les gens vont rester jusqu’à demain, ou revenir. On doit être rejoints par les routiers lundi, parce que certains patrons sont courageux, et ont donné un jour de congé à leurs employés. On compte beaucoup sur eux. Si on ne fait rien, ils n’auront aucune honte à passer le litre d’essence à 2€, sous peu».