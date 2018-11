Nicolas Dupont-Aignan VS Nathalie Loiseau : « L’Allemagne envoie en France les migrants qui ne travaillent pas »

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) VS Nathalie Loiseau (ministre chargée des Affaires européennes) : « L’Allemagne garde les migrants travailleurs et nous envoie ceux qui ne travaillent pas et surchargent nos services sociaux, et pendant ce temps-là, on augmente le prix de l’essence. +2Mds cette année ont été dépensés pour les migrants. »

Source : LCP, jeudi 15 novembre 2018, 19h30.