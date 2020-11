François Bert est l’un des fondateurs de l’école du discernement et il conseille les entreprises et les organisations publiques. Pour lui, sans discernement mais aussi sans autorité, toutes les qualités attendues d’un dirigeant d’entreprise sont affaiblies ou inefficaces. Partant de ce principe, l’occasion était là pour demander à François Bert si ces qualités étaient aussi indispensables dans le monde politique et tout particulièrement au plus haut sommet de l’État :

Source : TV Libertés