Ces élites corrompues qui matraquent la Police Nationale (Alexandre Langlois)

Policier depuis 2005, Alexandre Langlois s’est rapidement engagé dans le syndicat Vigi. Ministère de l’Intérieur. Pendant la crise des Gilets Jaunes et les nombreuses accusations de violences policières, Alexandre Langlois a voulu se faire entendre et dénoncer le fonctionnement de la Police Nationale. Une institution gangrenée par les passe-droits, la corruption de la hiérarchie, de mèche avec les élites politiques. Une situation alarmante qui a conduit à transformer la mission des Policiers. De gardiens de la paix du peuple, ils sont peu à peu devenus les garants d’un système injuste où règne la menace, ouvrant désormais pour la sauvegarde du système et des élites dirigeantes. Une situation de crise qui pousse parfois des policiers à commettre l’irréparable face au sens perdu de leur métier : le suicide. De l’affaire Benalla, au fils de Laurent Fabius au dessus des lois, en passant par d’autres cas moins médiatiques, Alexandre Langlois raconte ce qu’il a vu. Exclu de la Police Nationale pendant un an, son témoignage lui a valu d’être considéré comme L’Ennemi de l’Intérieur :

Source : TV Libertés