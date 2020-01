Serge Federbusch, tête de liste des Patriotes à Paris, soutenu par le Rassemblement National et le Parti chrétien démocrate, entend peser électoralement dans la Capitale. Un pari qu’il compte réussir en menant une campagne dynamique sur le terrain et en “marquant à la culotte” ses opposants, au premier rang desquels figure l’actuel et catastrophique maire de Paris : Anne Hidalgo !

Source : TV Libertés