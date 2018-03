[Cash investigation] L’eau : scandale dans nos tuyaux

Utilisée et bue tous les jours, l’eau du robinet représente un marché qui pèse quelque neuf milliards d’euros par an. Ce business opaque est dominé par deux groupes français : Veolia et Suez. L’équipe d’Elise Lucet se rend d’abord à Nîmes, en Occitanie, où la commune détient le record des fuites d’eau. Près du tiers de ce corps liquide se perd avant d’arriver chez les habitants. Depuis une cinquantaine d’années, la même entreprise a la mainmise sur les canalisations : la SAUR. La journaliste Marie Maurice a également mené l’enquête sur le dossier explosif des eaux usées en Ile-de-France :