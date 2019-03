Ivan Rioufol sur le massacre de ChristChurch : « Le multiculturalisme attise les tensions. Le multiculturalisme, c’est la guerre ! »

Ivan Rioufol (Le Figaro) sur le massacre de ChristChurch : « J’ai déjà eu l’occasion de le dire, et je le répète ici parce que c’est tout-à-fait flagrant, le multiculturalisme attise les tensions, le multiculturalisme c’est la guerre. Laurent Joffrin (Libération) aime bien me répéter que le nationalisme c’est la guerre, et je lui dis qu’aujourd’hui c’est le multiculturalisme. (…) Une partie des Français se sentent aujourd’hui étrangers dans leur propre pays. »

Source : CNEWS, 15 mars 2019, 17h13