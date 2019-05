Depuis l’élection du M5S et de la Lega à la tête de l’Italie, un bras de fer se joue depuis plusieurs mois sur la vision de l’Italie au sein de l’Union Européenne, cette dernière veut former une coalition d’États opposés à l’Europe comme nous la connaissons aujourd’hui, et cherche à étendre son réseau au delà du vieux continent. Mais quels résultats pouvons-nous attendre de ce lobbying italien ?