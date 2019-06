Marion Maréchal : “Je ne veux pas que ma France devienne le Kosovo !” (VIDÉO)

C’est à Lyon que Marion Maréchal a accueilli TV Libertés lors du premier anniversaire de l’ISSEP (Institut de Sciences sociales économiques et politiques) dont elle est la directrice. Interrogée par Martial Bild, Marion Maréchal évoque la réussite de l’ISSEP et le pari gagné d’installer l’école au sein du monde de l’enseignement supérieur français. Revenant sur ses déclarations depuis le scrutin des européennes, elle rappelle qu’elle n’a jamais cessé de faire de la politique au sens du service de la Cité. Cependant, elle ne manque pas de préciser que, si elle ne s’interdit pas d’intervenir dans le débat des idées, il ne s’agit pas, pour elle, de se mettre dans le giron d’un parti ou de devenir le porte-parole d’un parti politique. Dans cet entretien exclusif accordé à la chaîne, Marion Maréchal dessine les conditions du “grand compromis patriotique” auquel elle aspire. Elle évoque enfin les grandes questions d’actualité comme le débat sur la PMA, la crise de l’identité, la partition de notre pays. Sur ce dernier sujet, elle réaffirme avec force :”Je ne veux pas que ma France devienne le Kosovo ! Or le risque existe…”