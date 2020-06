Vif débat dans les “Grandes Gueules” (RMC) autour de l’interpellation d’une femme immigrée enceinte (VIDÉO)

– Étienne Liebig : “Entre un terroriste et une jeune femme qui prend le métro, il y a des façons d’intervenir ! Les policiers doivent trouver un juste milieu !”

– Johnny Blanc : “J’ai l’impression que ça devient un sport de braver l’autorité !”

– Le conseil de Barbara Lefebvre aux parents : “Il faut expliquer à vos enfants que si un agent de la RATP leur demande leur ticket, ils doivent obtempérer !”

– Abdoulaye Kanté : “Si une personne refuse de se faire interpeller, on fait quoi ? On interpelle plus ? Elle a refusé alors on s’en va ?”